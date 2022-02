Serie A, Juventus-Verona 2-0: Vlahovic e Zakaria gol, Allegri quarto e Roma a -6

I bianconeri tornano subito a vincere e superano l'Atalanta, che però hanno una partita in meno

La Juventus torna subito a vincere. La squadra di Allegri, dopo lo 0-0 col Milan, riprende la corsa per la Champions League e scavalca l'Atalanta piazzandosi al quarto posto, anche se i nerazzurri devono recuperare un match. All'Allianz contro l'Hellas Verona dell'ex Tudor c'era tanta attesa per i nuovi acquisti Vlahovic e Zakaria, entrambi in campo da titolari. Ed entrambi in gol nel 2-0 finale per la squadra di Massimiliano Allegri: nel primo tempo al 13' timbra subito il serbo al secondo tiro, lo svizzero chiude al 61' su assist di Morata. I bianconeri salgono a 45 punti, +2 sull'Atalanta e +6 sulla Roma.