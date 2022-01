Serie A, Juventus-Udinese 2-0: Dybala e McKennie regalano i tre punti ad Allegri

I bianconeri portano a casa una partita senza troppe emozioni

Il sabato di Serie A si chiude all'Allianz Stadium con la gara tra Juventus e Udinese. Il primo tempo ha visto i padroni di casa gestire il possesso dettando i ritmi fino al gol del vantaggio di Dybala al 19' con gli uomini di Cioffi difensivi e attendisti. Il primo tiro degli ospiti parte dai piedi di Beto al 35' e per di più non impensierisce Szczesny più di tanto. La seconda frazione segue la falsa riga della prima anche se con un'Udinese leggermente più propositiva. Almeno fino al raddoppio di McKennie che ha chiuso la partita al 79'. Allegri e i suoi raggiungono l'Atalanta (due partite in meno) al 4° posto con 41 punti.