Serie A, Juventus-Napoli verrà recuperata il 17 marzo

C’è la data per il recupero di Juventus-Napoli, partita della 3° giornata della Serie A programmata inizialmente per lo scorso 4 ottobre e poi rinviata per i casi Covid all’interno della squadra partenopea e le successive disposizioni dell’Asl. La sfida tra bianconeri e azzurri, come appreso dall’Ansa, si giocherà il prossimo 17 marzo alle ore 18.45. La classifica attuale vede la Juventus al terzo posto in classifica con 45 punti, mentre il Napoli è settimo a quota 40. In mezzo Roma (44), Atalanta e Lazio (43), tutte naturalmente con una gara in più rispetto alle formazioni di Pirlo e Gattuso.