La Juventus non tradisce le attese e fa un sol boccone del Crotone all’Allianz Stadium. Protagonista Cristiano Ronaldo, che torna al gol e realizza una doppietta. La rete di McKennie nel secondo tempo chiude i giochi. Con la vittoria di questa sera i bianconeri si portano a 45 punti e superano la Roma, portandosi al terzo posto in classifica con una partita in meno.