La Juventus aggancia Frosinone e Como a quota dieci punti
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La Juventus di Spalletti rialza la testa dopo il ko per 3-2 contro il Sassuolo della scorsa settimana. I bianconeri superano 2-0 l'Atalanta: decidono i gol di Conceição e Bremer. La Juventus aggancia Frosinone e Como a quota dieci punti, a meno tre da Roma, Lazio e Inter che guidano la Serie A. Terza sconfitta di fila per Sarri dopo quelle contro i giallorossi e col Cagliari in casa. La dea rimane a sei punti.
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