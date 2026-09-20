Totti, Candela e la contestazione a Trigoria: "Per colpa sua mi hanno sfondato la macchina"

La Juventus di Spalletti rialza la testa dopo il ko per 3-2 contro il Sassuolo della scorsa settimana. I bianconeri superano 2-0 l'Atalanta: decidono i gol di Conceição e Bremer. La Juventus aggancia Frosinone e Como a quota dieci punti, a meno tre da Roma, Lazio e Inter che guidano la Serie A. Terza sconfitta di fila per Sarri dopo quelle contro i giallorossi e col Cagliari in casa. La dea rimane a sei punti.