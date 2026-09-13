Decisiva la doppietta di Coulibaly, la squadra di Di Francesco trova la seconda vittoria stagionale
Gasperini: "La storia delle gerarchie crea solo polemiche. Sono tutti dei titolari"
La prima gara della domenica termina 3-2 per il Lecce che piega il Monza al Via del Mare. Per la squadra di Juric si tratta della terza sconfitta in quattro giornate e i brianzoli rimangono al penultimo posto con un solo punto conquistato. Apre le danze Coulibaly poi pareggia Mangas ma i giallorossi chiudono la prima frazione sul 3-1 grazie a Tiago Gabriel e ad un altro gol di Coulibaly. Inutile la prima rete in Serie A dell'ex Boca Juniors Zeballos. Secondo successo per gli uomini di Di Francesco che vincono l'importante scontro salvezza.
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