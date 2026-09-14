I nerazzurri riprendono la squadra di Gasperini in testa alla classifica
Roma, il pullman giallorosso è arrivato all'Olimpico Grande Torino
L'Inter non sbaglia nemmeno con l'Udinese nonostante l'avvio choc e vince l'ultima gara prima del big match contro la Roma. A San Siro i nerazzurri vanno sotto 0-2 con Abankwah ed Ekkelenkamp al 16' prima della rimonta che inizia già nel primo tempo. Carlos Augusto e Barella prima di Thuram, Esposito e Bonny che nella seconda frazione la ribaltano mostrando ancora una volta tutta la qualità dell'Inter. Inutile il gol nel finale di Gueye. La squadra di Chivu aggancia la Roma a 12 punti, staccati Como e Lazio a 10.
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