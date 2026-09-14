Balerdi è stato assolutamente tra i protagonisti della vittoria della Roma a Torino. Il difensore argentino è stato elogiato da Gasperini in conferenza stampa - che per alcune caratteristiche lo ha paragonato a Baresi - mentre sui social i tifosi romanisti sono già follemente innamorati di lui: sotto il suo post fioccano i commenti come "Ovunque proteggimi", "Il nostro muro" oltre alle immagini di un Paolo Maldini con la fascia da capitano del Milan. Un paragone ironico (o forse no), ma di certo l'ex Marsiglia si sta prendendo la difesa giallorossa e per Gasperini sarà sempre più difficile tenerlo fuori dopo un'altra prestazione impeccabile.