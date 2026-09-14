Malen è stato premiato come l'MVP della partita, ma Balerdi ha contribuito alla vittoria della Roma sul Torino con interventi decisivi e 90 minuti giocati ad altissimo livello. Il difensore argentino ha già conquistato Gasperini (oltre ai tifosi giallorossi) che in conferenza stampa ha speso per lui parole al miele: "Chi mi ricorda? Balerdi è un difensore forte, molto forte. E' sicuramente un difensore moderno, forte fisicamente e veloce. Non posso scomodare qualche nome, un difensore centrale così era Baresi. Ma senza andarlo a scomodare, per come interpreta il ruolo per aggressività e velocità nei recuperi oltre che partecipazione al gioco... Baresi era il numero uno in assoluto, nessuno lo va a toccare, ma come caratteristiche ci siamo".