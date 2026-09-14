Brutte notizie per Christian Chivu: John Stones, alla prima da titolare con la maglia dell'Inter, ha chiesto il cambio poco dopo l'ora di gioco per un problema muscolare. Il difensore ex City è uscito dal campo senza l'aiuto dello staff medico ma le sue condizioni saranno da valutare in vista del big match contro la Roma di sabato sera. In dubbio anche Calhanoglu che ha accusato un affaticamento all'adduttore.