Restano da valutare anche le condizioni di Calhanoglu che stasera ha dato forfait nel match di San Siro
Roma, il pullman giallorosso è arrivato all'Olimpico Grande Torino
Brutte notizie per Christian Chivu: John Stones, alla prima da titolare con la maglia dell'Inter, ha chiesto il cambio poco dopo l'ora di gioco per un problema muscolare. Il difensore ex City è uscito dal campo senza l'aiuto dello staff medico ma le sue condizioni saranno da valutare in vista del big match contro la Roma di sabato sera. In dubbio anche Calhanoglu che ha accusato un affaticamento all'adduttore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News AS Roma
Gasperini esalta Balerdi: "Mi ricorda Baresi. Difensore molto forte e moderno"
Pagelle AS Roma
Torino-Roma 0-2 LE PAGELLE: Dybalen sette bellezze. Mancini-Balerdi a guardia alta
News AS Roma
Gasperini: "Dybala e Malen due campioni che si completano. Curioso del confronto con l'Inter"
News AS Roma
Torino-Roma, i tifosi sono già innamorati di Balerdi. E spunta il paragone con Maldini
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti