Restano da valutare anche le condizioni di Calhanoglu che stasera ha dato forfait nel match di San Siro

Redazione
pullman roma torino

Roma, il pullman giallorosso è arrivato all'Olimpico Grande Torino

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Brutte notizie per Christian Chivu: John Stones, alla prima da titolare con la maglia dell'Inter, ha chiesto il cambio poco dopo l'ora di gioco per un problema muscolare. Il difensore ex City è uscito dal campo senza l'aiuto dello staff medico ma le sue condizioni saranno da valutare in vista del big match contro la Roma di sabato sera. In dubbio anche Calhanoglu che ha accusato un affaticamento all'adduttore.

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