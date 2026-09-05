Gasperini: "Cena con Totti senza secondo fine. Sono libero di frequentare chi voglio"

Il sabato di Serie A prosegue con la pazza vittoria dell’Inter, che a San Siro supera il Napoli per 3-2 al termine di una partita ricca di emozioni. I nerazzurri, finiti sotto 2-0 dopo le reti di Politano e Hojlund, ribaltano il match grazie al gol di Thuram e alla doppietta di Lautaro Martinez. Una prova di carattere importante per la squadra di Chivu, capace di reagire a un avvio complicato e di confermarsi, ancora una volta, come la formazione da battere. Con questo successo l’Inter vola in testa alla classifica a punteggio pieno. Secondo stop stagionale per Allegri, dopo la sconfitta casalinga contro il Como.