Totti, che prove nel nuovo spot: tra tunnel, tori e ciuchi neri ecco il bar segreto di Spalletti

L'Inter non sbaglia e dopo il Feyenoord in Europa vince anche contro un Como più spento del solito. A San Siro la squadra di Fabregas non c'è nel primo tempo e va sotto di due gol dopo 20 minuti: firma da attaccante di Pio Esposito che anticipa Jacobo Ramon al 12', poi il raddoppio di Thuram dopo 7 minuti con l'aiuto di Valle. I nerazzurri sfiorano il tris in più occasioni mentre il Como non riesce mai davvero a rendersi pericoloso. Chivu sale a quota 28 punti, a +1 sulla Roma e a -1 dalla vetta occupata dalla Lazio.