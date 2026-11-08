Anche ieri una prestazione da top assoluto in soli 66 minuti: zero passaggi sbagliati e 5 duelli vinti su 6
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Come sarebbe andata a Old Trafford se la Roma avesse avuto Manu Koné? Forse si sarebbe fatta rimontare comunque, o forse lo United avrebbe avuto molta più difficoltà a superare una Roma che a centrocampo era a corto di energie e dinamismo. Il dubbio - vedendo anche il suo rientro col Sassuolo - resta più che legittimo. Anche ieri, dopo quasi un mese e un po' arrugginito, ha dimostrato ancora una volta perché Gasperini ha deciso di bloccare la sua cessione negli ultimi giorni di mercato. È bastata qualche accelerazione in una partita giocata sostanzialmente a marce basse: palloni intercettati, dominio fisico e progressioni fino all'area avversaria che hanno rotto più volte le linee del Sassuolo.
Con Koné è un'altra Roma: il dato incredibilePoi, il dato che non "aiuta" Gasperini (che ieri, alla domanda sul collegamento tra l'assenza di Koné e i troppi gol presi, ha risposto: "Troppo facile così, i fattori sono tanti..."): con Manu in campo la Roma ha concesso 4 gol in 7 partite, senza di lui invece sono stati ben 14 sempre in 7 partite... più del triplo. Ovviamente la relazione non è diretta, anche perché Real Madrid e Manchester United non sono il Sassuolo, ma la copertura, la capacità di "accorciare" il campo e le transizioni in cui il francese si esalta sono caratteristiche che al centrocampo della Roma mancano tremendamente quando Manu non c'è.
Anche ieri una prestazione da top assoluto in soli 66 minuti - contro un Matic che secondo molti avrebbe dovuto metterlo in difficoltà: 56/56 passaggi riusciti, 11 passaggi nella trequarti avversaria, 11 passaggi a rompere una linea avversaria, una chance creata, 3 palloni recuperati e 5 duelli vinti su 6. Ecco perché per Gasperini resta insostituibile e la missione della Roma sarà quella di trovare altri centrocampisti in grado di far sentire meno la sua mancanza o capaci anche di giocare accanto a lui.
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