Il Manchester United è in zona retrocessione - per la prima volta dal 1986 - ma Carrick si è salvato di nuovo con una rimonta folle nel finale contro l'Aston Villa. Dopo la Roma, anche la squadra di Birmingham si è fatta riprendere due volte, prima sullo 0-2 e poi sul 2-4. Al 91esimo il gruppo di Emery era avanti di due gol, poi sono arrivate le reti fondamentali nel recupero di Zirkzee (92') e Dorgu (96') entrati nel secondo tempo. Carrick si salva di nuovo ma la sua posizione resta sicuramente a rischio anche in vista della sosta delle nazionali.