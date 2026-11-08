Al 91esimo l'Aston Villa era avanti di due gol, poi le reti di Zirkzee e Dorgu hanno salvato i Red Devils
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Il Manchester United è in zona retrocessione - per la prima volta dal 1986 - ma Carrick si è salvato di nuovo con una rimonta folle nel finale contro l'Aston Villa. Dopo la Roma, anche la squadra di Birmingham si è fatta riprendere due volte, prima sullo 0-2 e poi sul 2-4. Al 91esimo il gruppo di Emery era avanti di due gol, poi sono arrivate le reti fondamentali nel recupero di Zirkzee (92') e Dorgu (96') entrati nel secondo tempo. Carrick si salva di nuovo ma la sua posizione resta sicuramente a rischio anche in vista della sosta delle nazionali.
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