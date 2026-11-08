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Trigoria, Svilar verso il rientro. Gasperini: "L'Inter è la grande squadra"

La Roma tornerà ad allenarsi a Trigoria mercoledì mentre oggi Mile Svilar si è allenato individualmente per tornare il prima possibile in campo. Una sessione speciale dato che è stato "accompagnato" da Lio-Mile, il suo bimbo di un anno e cinque mesi. Sui social il portiere ha pubblicato un tenerissimo scatto in campo. Intanto, Gasperini si è recato a Genova per la 5° edizione del Premio “Un Cuore da Leone” e ha parlato sia della sua avventura alla Roma che del campionato, sottolineando: "L'Inter che sia la grande squadra si sa. Anche il Como lo è. È un campionato equilibrato e straordinario. Roma? Una storia iniziata da un anno e mezzo ma meravigliosa, speriamo di continuare su questa strada".

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