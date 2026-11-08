Dopo la sosta arriverà finalmente il momento di rivederlo tra i pali, ma intanto Mile Svilar continua ad allenarsi per farsi trovare al massimo al rientro. La sua mancanza in alcuni frangenti si è sentita e di sicuro Gasperini, come tutti i tifosi, non vedono l'ora di riabbracciarlo. Il portierone della Roma oggi ha svolto un'altra seduta individuale (il resto dei compagni tornerà a sudare mercoledì alla ripresa), ma con un ospite speciale. Si tratta del figlioletto Lio-Mile, di un anno e cinque mesi. Sui social Svilar ha pubblicato un tenerissimo scatto in campo insieme al primogenito, nato dall'unione con la moglie June Peeters il 18 giugno 2025: "Giorno speciale a lavoro".