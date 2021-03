Serie A, Inter-Atalanta 1-0: Skriniar decide il big match, la Roma resta quarta

C’era grande attesa per il big match del Monday Night di Serie tra Inter e Atalanta, scontro fondamentale sia per lo scudetto che per la corsa Champions. Finisce 1-0 per la squadra di Conte al termine di una partita molto tirata e intensa, anche se non particolarmente spettacolare a livello di occasioni da gol. A decidere è una rete di Milan Skriniar al 54′: il difensore slovacco è bravo a sfruttare un pallone ‘sporco’ in area e a ripulirlo da rapace. Tre punti pesantissimi per l’Inter, che sale a 62 punti e torna a +6 sul Milan. Un punteggio che favorisce la Roma, dal momento che l’Atalanta resta a 49 punti, uno sotto i giallorossi che quindi mantengono il quarto posto in classifica e in solitaria.