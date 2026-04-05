La Lega Serie A si riunisce in assemblea in vista delle elezioni federali del 22 giugno, necessarie dopo le dimissioni di Gabriele Gravina dal ruolo di Presidente della FIGC. I club della massima serie italiana si riuniranno il prossimo 13 aprile. L'obiettivo è confrontarsi e individuare, entro il 13 maggio (data ultima per presentare le candidature ufficiali), un profilo autorevole che abbia l’appoggio di tutti i 20 club di Serie A. La Lega, che come dichiarato dal presidente Ezio Maria Simonelli non ha affrontato ufficialmente la questione candidati, non chiude l'occhio a ex calciatori per il ruolo di Presidente della FIGC. Prendono quota in tal senso i nomi di Paolo Maldini e Alessandro Del Piero di cui però andrebbe sondata la disponibilità, mentre è forte anche il nome "istituzionale" di Demetrio Albertini che ha già corso per la presidenza venendo poi sconfitto da Carlo Tavecchio. Il nome che al momento sembra mettere tutti d'accordo è quello di Giovanni Malagò, forte del successo olimpico di Milano-Cortina e delle precedenti gestioni sportive.
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forzaroma news calcio Serie A, indetta per il 13 aprile l’assemblea di Lega in vista delle elezioni FIGC
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Serie A, indetta per il 13 aprile l’assemblea di Lega in vista delle elezioni FIGC
Il nome che al momento sembra mettere tutti d'accordo è quello di Giovanni Malagò, forte del successo olimpico di Milano-Cortina e delle precedenti gestioni sportive
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