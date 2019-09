Serie A, il Sassuolo si rialza: Spal sconfitta 3-0

Dopo la sconfitta dell’Olimpico contro la Roma, il Sassuolo di De Zerbi torna alla vittoria superando per 3-0 la Spal. Nel primo tempo il protagonista del match è sicuramente Francesco Caputo, che firma la doppietta personale (26′, 45′). Nella ripresa, gli emiliano non abbassano il ritmo gara e trovano dopo appena due minuti la terza rete con Duncan (47′). Tre punti importanti per il club di Squinzi contro un avversario come la Spal che veniva da una grande vittoria al fotofinish contro la Lazio.