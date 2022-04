Serie A, il Napoli travolge il Sassuolo. Il Cagliari cade in casa contro il Verona

Gli Azzurri di Spalletti archiviano la pratica Sassuolo dopo 20 minuti. I rossoblù di Mazzarri cadono davanti al proprio pubblico contro il Verona

Terminate le prime due partite di questo sabato di Serie A. Il Napoli vince 6-1 contro il Sassuolo al Maradona. Con 4 gol nei primi 20 minuti, la squadra di Spalletti ha archiviato la pratica già nel primo tempo. Ad aprire le marcature ci ha pensato Koulibaly sugli sviluppi di calcio d'angolo, così come Osimhen poco minuti più tardi. Sempre nella prima frazione i gol di Lozano e di Mertens che ha poi realizzato la sua seconda rete di giornata in apertura di ripresa. A chiudere i match ci ha pensato Rrahmani prima del gol inutile di Maxime Lopez all'87esimo minuto. Cade invece in casa il Cagliari in una partita fondamentale in chiave salvezza. Il Verona passa in terra sarda per 2-1 grazie alle reti nel primo tempo dei soliti Barak e Caprari. Inutile il gol di Joao Pedro al 57esimo minuto che aveva regalato qualche speranza di rimonta alla squadra di casa.