Serie A, il Ministero della Salute approva il nuovo protocollo per lo sport

Nelle prossime ore è attesa la decisione della FIGC con il numero dei giocatori per rosa da cui si deve calcolare il 35%

Il Ministero della Salute ha approvato oggi la circolare con il nuovo protocollo anti-Covid per le società sportive, che coinvolgerà naturalmente anche i campionati di calcio. Come viene riportato da Ansa. Il nuovo protocollo era già stato approvato la scorsa settimana nel corso della Conferenza Stato-Regioni e aveva poi passato l'esame del Comitato tecnico-scientifico. Il documento prevede il blocco dell'intero gruppo squadra nel caso in cui si raggiunga un numero di positivi superiore al 35% dei componenti. Nella riunione di oggi erano presenti i ministri Speranza e Gelmini, il presidente della Conferenza delle Regioni Fedriga, il presidente del Coni Malagò, la sottosegretaria allo Sport Vezzali e il presidente Fmsi Casasco, per le ultime valutazioni e l'approvazione. Nelle prossime ore è attesa la decisione della FIGC con il numero dei giocatori per rosa da cui si deve calcolare il 35%.