I rossoblù non riescono a rimontare, anche se sfiorano il pari nei secondi finali: la squadra di Amorim resta a -3 dalla Roma. Vittoria di misura e a fatica per Sarri su Juric
De Roon, lo stakanovista che si è preso il centrocampo. E ha convinto anche i tifosi
Il Genoa è vivo, lotta fino alla fine ma non riesce a portare a casa punti. A Marassi il Milan - reduce dalla batosta europea di giovedì col Ferencvaros - vince 2-1, soffrendo però fino all'ultimo secondo di recupero, grazie all'uno-due del primo tempo firmato da Cissé e Pulisic sfruttando due errori dei rossoblù. Il Grifone ci prova e alla fine accorcia all'87' con Ellertson, generando il forcing finale che lo porta a sfiorare il pareggio al 96'. I rossoneri salgono così a 24 punti, a 3 dalla Roma. Nell'altro match delle 15 vittoria esterna pure per l'Atalanta in casa del Monza: 1-0 marcato Krstovic.
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