Roma caput mundi. O comunque caput Serie A. In attesa di Inter-Como, la classifica del campionato italiano dice che nei primi due posti ci sono due squadre capitoline, la Lazio a 29 e la Roma a 27. Un dato per certi versi inaspettato, ma forse mai come quello che invece condivide 'Opta': "Per la prima volta nella storia, due formazioni della stessa città (Roma e Lazio appunto, ndr) sono rimaste imbattute nelle loro prime 11 partite disputate in un singolo campionato di Serie A. Capitale". Due squadre protagoniste di un avvio pazzesco, con una striscia di imbattibilità che in realtà per la Roma prosegue dallo scorso campionato ed è arrivata addirittura a quota 18, a una sola gara dal trio formato da Liedholm-Eriksson, Ranieri e Andreazzoli-Garcia. Ma la Lazio, col pareggio di Napoli, ha fallito l'aggancio a quota 31 punti, ovvero il massimo di punti mai realizzati in Serie A nelle prime 11 partite. Un club ristretto di cui fanno parte la Roma di Rudi Garcia nel 2013-14, il Napoli (sia con Spalletti che con Sarri), la Juve di Allegri e il Milan di Pioli.