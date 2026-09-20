Gasperini e il gap con l'Inter: "Sono la squadra da battere, ma vogliamo avvicinarci"

Si chiude con la vittoria del Milan sul Lecce la quinta giornata di campionato di Serie A. A San Siro la squadra di Amorim, reduce dalla sconfitta casalinga in Europa League contro il Benfica, rialza la testa e batte 3-0 gli uomini di Di Francesco. I rossoneri conquistano tre punti importantissimi grazie ai gol di Pulisic, Rabiot e Moreira che gli permettono di salire a quota 11 punti in classifica a -2 da Roma, Inter e Lazio, e -1 dal Cagliari. Il Lecce resta a 6.