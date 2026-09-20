Anche Donyell Malen resterà a Trigoria in questa sosta per le nazionali. Dopo Wesley e Cristante, prima convocati e poi rientrati formalmente al proprio club di appartenenza, l'Olanda ha annunciato che l'attaccante della Roma non prenderà parte agli impegni della nazionale oranje. Sia lui che Justin Kluivert "hanno rinunciato alla convocazione per la prossima finestra dedicata alle nazionali a causa di infortuni". Al loro posto convocati Til e Meerdink, che raggiungeranno il ritiro di Zeist domani pomeriggio. Malen lavorerà quindi a Trigoria per recuperare al meglio e non giocherà contro Germania, Serbia e Grecia.