Terza vittoria consecutiva in campionato per il Milan, che nell’anticipo della 21esima giornata di Serie A vince sul campo del Brescia. I rossoneri si divorano il vantaggio nel primo tempo con Ibrahimovic, e nella ripresa passano avanti con Rebic nel momento migliore dei padroni di casa. La partita si chiude sull’1-0 per gli uomini di Pioli, che raggiungono momentaneamente il sesto posto con 31 punti.