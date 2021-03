Serie A, il Milan pareggia con l’Udinese: 1-1 al 96′. Pokerissimo Atalanta sul Crotone

La più grossa sorpresa della serata arriva da San Siro, dove il Milan non va oltre l’1-1 contro l’Udinese. Rodrigo Becao (68′) porta avanti i rossoneri, ma la squadra di Pioli, ora a -3 dall’Inter, che però giocherà domani col Parma, riesce a ottenere il pareggio al 96′ con il calcio di rigore di Kessié, concesso per un clamoroso tocco di mano in area di Stryger Larsen. Nessun problema invece per l’Atalanta: 5-1 al Crotone e ritorno in Serie A rovinato per Serse Cosmi, che raggiunge il pari provvisorio con Simy (23′), dopo la rete di Gosens al 12′, ma poi subisce i gol di Palomino (48′), Muriel (50′), Ilicic (58′) e Miranchuk (85′). L’Atalanta rimane quindi a +2 dalla Roma, tornando a pari punti con la Juventus.

Al Cagliari basta Rugani, a segno al minuto 19, per avere ragione del Bologna, mentre il derby della Lanterna termina 1-1. Segna prima il Genoa con Zappacosta (52′), risponde la Sampdoria con Tonelli (77′). Tutto facile per il Verona a Benevento: finisce 3-0, segnano Faraoni, Foulon (autogol) e Lasagna.

Questi i risultati delle gare delle 20.45: