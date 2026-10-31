Decidono Pulisic, Rabiot e Moreira. Inutile la rete di Bastoni

Redazione
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Svilar senza sosta: il recupero prosegue tra tutore al piede e allenamenti in palestra

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Il Milan vince il derby 3-1. Succede tutto nel primo tempo: nel giro di dieci minuti i rossoneri trovano due gol con Pulisic e Rabiot. Poi Bastoni accorcia le distanze, ma Moreira allo scadere della prima frazione fissa il risultato. Prima sconfitta in campionato per i nerazzurri che ora si trovano ad un solo punto sopra la Roma che ha battuto l'Udinese 2-5. Domani la Lazio sfida il Cagliari, in caso di pari o vittoria i biancocelesti si ritroverebbero da soli in testa alla classifica.

AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27

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