I lariani conquistano 3 punti importanti e non scontati contro la squadra di Vanoli, che però spreca troppe occasioni
Bove: "Ora sono felice, ho ritrovato me stesso. La Roma? È partita bene ma il campionato è lungo"
Il Como torna a vincere. Dopo il pareggio con la Roma e la sconfitta in Champions col Feyenoord, la squadra di Fabregas conquista 3 punti fondamentali in casa della Fiorentina. Una partita intensa e divertente, non senza colpi di scena. Gli ospiti vanno avanti 2-0 nel giro di 4 minuti con i gol di Nico Paz e Liberali, con i viola che reagiscono bene: prima accorciano con Pongracic nel finale di primo tempo, poi pareggiano addirittura con la doppietta del centrale. La rete viene però annullata dopo un lunghissimo check e all'intervallo si va col Como avanti. La Fiorentina crea tanto anche nella ripresa, ma viene punita in ripartenza da Douvikas che segna il punto del 3-1, poi definitivo. I lariani salgono a 14 punti, tre in meno della Roma.
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