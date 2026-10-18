Il tifoso che non ti aspetti. Andrea Zenga confessa e ammette la sua passione per la Roma, che nasce soprattutto grazie ai colori e a un inno che lui stesso ha definito "il più bello del mondo". Certo, dopo quello dell'Inter con cui è nato e cresciuto insieme a papà Walter, leggenda nerazzurra tra i pali. Ieri, però, contro il Genoa Andrea ha realizzato un desiderio: "Da amante del calcio ho sempre sognato di vedere una partita della Roma all’Olimpico". Ecco, finalmente lo ha realizzato. Il pallone è sempre stato parte fondamentale della sua vita, avendo camminato sulle orme del padre, giocando in porta anche a buonissimi livelli prima di un brutto infortunio che lo ha costretto a cambiare strada. Da qualche anno è un personaggio televisivo e influencer, ha partecipato alle edizioni vip di vari reality come 'Temptation Island' e il 'Grande Fratello'. Con l'Inter nel cuore, sicuramente, ma con i colori giallorossi che allo stesso modo gli stanno regalando dei veri e propri "brividi".

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