Continua il tour de force della Roma che martedì sera allo stadio Olimpico affronterà lo Slovan Bratislava. Come comunicato dalla Uefa, ad arbitrare la sfida di Champions League sarà lo svizzero Sandro Schärer. Insieme a lui ci saranno gli assistenti connazionali De Almeida ed Erni con il quarto uomo Kanagasingam. Al Var San con l'AVar Kwiatkowski. L'ultimo incrocio con i giallorossi risale al 2-1 contro l'Athletic Bilbao del 6 marzo 2025 con gol nel recupero di Shomurodov. L'altro precedente tra la Roma e lo svizzero (sempre in Europa League) è quello contro la Real Sociedad, battuta 2-0 all'Olimpico con gol di El Shaarawy e Kumbulla.