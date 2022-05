Serie A, il Bologna vince a Genova e chiude il campionato al 13esimo posto

I rossoblù vincono in trasferta contro il Genoa 1-0 grazie ad una rete di Musa Barrow nel secondo tempo

La squadra di Sinisa Mihajlovic chiude con un sorriso l'ultima giornata del campionato di Serie A. Il Bologna, infatti, ha battuto in trasferta un Genoa già retrocesso in Serie B grazie alla rete di Musa Barrow nel secondo tempo. Gli emiliani chiudono dunque la stagione al 13esimo posto a quota 46 punti. La squadra di Blessin, invece, rischia di chiudere ultima a 28 punti in caso domani il Venezia vincesse contro il Cagliari.