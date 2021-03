Serie A, il Bologna si scuote e batte 3-1 la Sampdoria: decisivi Barrow e Soriano

Il Bologna riparte con una prestazione finalmente convincente. Gli uomini di Mihajlovic superano per 3-1 la Sampdoria al Dall’Ara nel lunch match delle 12.30. Ad aprire le marcature un grande colpo di testa al 27′ di Barrow, tra i migliori nelle fila rossoblù. Il pareggio della Samp arriva 10 minuti più tardi: gran cross di Augello e Quagliarella arriva per primo sul pallone. Al 41′, però, i padroni di casa rimettono il muso avanti con Svanberg, che calcia benissimo servito da un grande assist di Barrow. nel secondo tempo i blucerchiati non si scuotono e subiscono anche la terza rete che chiude definitivamente i giochi: a firmarla Roberto Soriano. Con questo successo il Bologna si porta a -1 in classifica proprio dagli uomini di Ranieri, vedendo ormai vicino il traguardo per quanto riguarda la salvezza.