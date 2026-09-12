Il Genoa trova il primo punto del campionato. Finisce 1-1 contro il Frosinone nell'anticipo delle 15: Kvernadze aveva portato avanti i gialloblu nel primo tempo, poi nella ripresa Vasquez ha ristabilito l'equilibrio. Il centrale messicano è stato poi espulso nei minuti finali. Errore dal dischetto per Colombo al 44' della prima frazione di gioco. Si sblocca il Genoa e l'unica squadra ancora a zero punto rimane il Venezia che ha perso anche ieri contro la Fiorentina. Ottimo, invece, l'avvio di stagione del Frosinone che ha già collezionato sette punti e si trova momentaneamente al quinto posto in classifica.