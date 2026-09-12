Huijsen tesse le lodi di Mourinho. Il giovane difensore spagnolo ha ripercorso gli ultimi anni della sua carriera, tra momenti, gioie e dolori, raccontati ai canali ufficiali del Real Madrid. E nel viaggio a ritroso c'è stato spazio anche per il suo attuale allenatore. Mourinho, appunto. Un rapporto nato qualche anno fa, proprio a Roma. Bisogna tornare al 2024. Quando il portoghese fece di tutto per portare Huijsen nella Capitale. Il giovane difensore arrivò in prestito dalla Juventus. Ma Mou se lo godé davvero poco: dopo la sconfitta contro il Milan arrivò l'esonero. A concedergli spazio fu poi De Rossi, che lo fece giocare e gli diede la possibilità di mettersi in mostra ad altissimi livelli. Ma quel momento con Mourinho ha avuto un peso importante nella carriera di Huijsen.

È stato il primo passo nel calcio dei grandi. E oggi, ritrovandolo al Real Madrid, il difensore ha voluto sottolinearlo: "Ho avuto la fortuna di incontrare Mourinho alla Roma, mi ha dato la possibilità di entrare nel calcio di massimo livello. Sarò sempre grato a Mourinho per questo. Ritrovarci insieme ora è ancora più bello, spero che andrà bene per entrambi". Da Roma a Madrid, dunque. Una storia che oggi continua con i due dalla stessa parte. E che presto li riporterà proprio nella Capitale. L'appuntamento è per il 14 ottobre, quando il Real Madrid arriverà a Roma per la seconda gara di Champions. Per Huijsen sarà un ritorno speciale. Per Mourinho, lo sarà di più. Sicuramente.