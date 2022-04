Serie A, Genoa-Cagliari 1-0: Badelj nel finale decide lo scontro salvezza

Blessin ricaccia indietro Nicola, mentre i sardi sprecano una grande occasione per mettersi a distanza dalla zona retrocessione

A Marassi va in scena lo scontro salvezza tra Genoa e Cagliari. La terza vittoria di fila della Salernitana obbliga le due compagni a cercare una vittoria a tutti i costi. I grifoni partono bene e creano subito un'occasione con Portanova che però trova Cragno attento. La squadra di Mazzarri si fa viva con Joao Pedro, ma anche lui si deve arrendere a un intervento sicuro di Sirigu. Nella ripresa l'italo-brasiliano prende un palo dopo appena due minuti di gioco. Sfortunato l'attaccante che era rientrato verso l'interno del campo per poi incrociarla in modo da sorprendere l'estremo difensore azzurro. Nulla da fare. Allo scadere, all'89', Badelj addomestica una palla in area di rigore avversaria, resiste agli attacchi e in prossimità del dischetto batte Cragno con un tiro rasoterra che si infila all'angolino. Blessin ricaccia indietro Nicola, mentre il Cagliari spreca una grande occasione per mettersi a distanza dalla zona retrocessione.