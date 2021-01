Serie A, Genoa-Bologna 2-0: decidono Zajc e Destro

Il Genoa torna alla vittoria, la prima in questo 2021. Dopo il pareggio con la Lazio e il ko in casa del Sassuolo, la squadra di Davide Ballardini batte 2-0 un Bologna sempre più in crisi. Il ‘Grifone’ conquista tre punti fondamentali in ottica salvezza, tirandosi fuori – almeno momentaneamente – dalle ultime tre posizioni. Decidono i gol di Zajc, sul finire del primo tempo, e Mattia Destro che raddoppia al 55′ trovando la sua sesta rete stagionale. Il Genoa sale così a 14 punti in attesa dei match di Torino, Parma e Crotone, mentre il Bologna di Mihajlovic continua il periodo negativo dopo 5 pareggi consecutivi e una vittoria che manca dal 29 novembre. I felsinei restano a 17 punti, la zona rossa rischia di avvicinarsi sensibilmente.