La squadra di Alvini reagisce dopo la sconfitta contro il Milan della settimana scorsa
Il bel gesto di Marquinhos: a fine partita il saluto ai tifosi della Roma
Senza storia la sfida tra Frosinone e Parma. La squadra di Alvini rialza subito la testa dopo il ko per 5-1 della scorsa settimana contro il Milan e centra la sesta vittoria di fila in casa. Allo Stirpe finisce 3-0 grazie ad una tripletta di Bobcek. I gialloblù salgono momentaneamente al sesto posto in classifica mettendosi alle spalle la Juventus che domani sarà di scena a Como. Prosegue il momento nero del Parma di Gilardino che dopo i 5 gol subiti contro la Roma perde ancora. La squadra emiliana rimane al 18esimo posto in classifica in piena zona retrocessione.
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