Serie A, Fiorentina-Venezia 1-0: Torreira segna il gol del sorpasso sulla Lazio

La squadra di Italiano è sesta in classifica un punto sotto la Roma

La Fiorentina vince di misura battendo in casa il Venezia per 1-0 grazie al gol di Torreira arrivato alla mezz'ora. La squadra di Italiano ottiene la terza vittoria consecutiva e resta in piena zona Europa. La Viola parte bene e prende un palo con Ikoné dopo il quarto d'ora, poi vanno vicini al gol anche Gonzalez e Cabral. Nella ripresa infortunio al ginocchio per Castrovilli. Con questa sconfitta il Venezia resta a -6 (con una gara in meno) dal quartultimo posto.