La Fiorentina si sblocca ma non dopo tre partite è ancora a zero punti. La squadra di Grosso gioca un primo tempo ordinato e la sblocca nella seconda frazione col primo gol di Pellegrino al 48'. Nei successivi venti minuti i viola sfiorano il doppio vantaggio, ma al 74' subiscono un incredibile gol dell'ex di Mandragora e poco dopo all'82' anche la rete di Che Adams che sfrutta l'errore della difesa e fa 1-2. Al Franchi è buio pesto e i tifosi se la prendono con Grosso ricoprendo di fischi la squadra al triplice fischio. Terza sconfitta consecutiva dopo Roma e Frosinone.