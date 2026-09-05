"Ci sono stadi con molta storia, grandi, impressionanti... però ce n'è uno in cui dici wow", le parole dell'ex giocatore messicano

Redazione
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Guillermo Ochoa, ex portiere della Salernitana e della nazionale messicana, durante un'intervista ai microfoni di TntSports ha rivelato che durante la sua avventura in Italia è rimasto impressionato dalla passione e dall'inno dei tifosi romanisti. Nonostante il suo periodo in Messico, in Spagna o in Portogallo, lo stadio che più lo ha colpito è stato proprio l'Olimpico di Roma: "Ci sono stadi con molta storia, grandi, impressionanti... però ce n'è uno in cui dici wow. L'ambiente, l'inno prima della partita, credo che il più bello sia stato quello della Roma. Vedere lo stadio così pieno, come le persone cantavano l'inno, le bandiere... è stato bellissimo. È stato impressionante".

ochoa Saudi Arabia v Mexico: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022

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