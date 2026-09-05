Il primo vero big match che potrà fornire indicazioni chiare sulle ambizioni stagionali dei giallorossi
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Gasperini tornerà ad affrontare Sarri a soli 5 mesi di distanza dall'ultima volta (il 2-0 nel derby dello scorso maggio). L'Atalanta, però, ha ambizioni diverse e arriverà all'Olimpico per allungare la striscia di imbattilità contro la Roma che dura da ben otto partite in Serie A. Gasp prepara il 3-4-1-2 per ingabbiare e battere il suo passato.
Il pressing e la difesa a 4Oltre alle disposizioni in campo - che rimangono differenti - c'è un concetto alla base che più di tutti divide i due allenatori: cosa ritengono davvero più pericoloso. Per Gasperini, che ha riportato in auge la marcatura a uomo a tutto campo in Europa, la minaccia sono i giocatori. Mentre Sarri resta più legato alla copertura degli spazi (soprattutto quelli centrali) con un 4-4-2 stretto e compatto. Non è un caso se il dato principale del pressing (il PPDA) dell'Atalanta sia al momento il più basso nei top 5 campionati europei. La Roma, al contrario, è tra le migliori in Europa per intensità continuando sull'onda dello scorso anno (seconda in Serie A dopo il Como).
E se nel calcio non si può mai davvero parlare di "filosofia sbagliata", di certo quella che ha dato più frutti (e quella più moderna) resta quella di Gasperini: 8 gol segnati e 0 concessi nelle prime due gare, con 7,91 xG creati. L'Atalanta, al contrario, ha faticato molto contro il palleggio e l'intensità del Bologna creando solamente 0,14 xG nei 90 minuti di Bergamo. I giallorossi dovranno superare il muro di Sarri con pazienza e sfruttando molto le sovrapposizioni interne di braccetti ed esterni che hanno messo in enorme difficoltà anche il Lecce. Sarà di nuovo Gasperini contro Sarri, stavolta per il primo vero big match della stagione che può già fornire indicazioni chiare sulle ambizioni stagionali della Roma - che giovedì inizierà (finalmente) anche il suo percorso nella massima competizione europea.
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