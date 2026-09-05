Gasperini odia parlare di "titolari" e "gerarchie" - e lo ripete spesso - ma non c'è dubbio che la terza presenza consecutiva di Emanuele Lulli da titolare sia un segnale piuttosto chiaro. Soprattutto se ad accomodarsi in panchina sarà di nuovo Molina, esterno Campione del Mondo con l'Argentina. Il ragazzo classe 2007 di Palestrina fin qui ha offerto due prove di assoluto livello e vuole farlo anche contro la Dea e gli esterni che lo stesso Gasperini ha fatto diventare grandi. Negli ultimi giorni, nel corso di un'intervista per La Gazzetta dello Sport, il tecnico giallorosso aveva rivelato: "Lulli? Lo facevo allenare con noi già nella stagione scorsa. Per valori atletici, velocità e resistenza, è superiore a tutti, anche a Wesley. Una forza della natura. Ed è un ragazzo d’oro. Deve crescere tecnicamente". Parole pesanti per un ragazzo che fino al debutto contro la Fiorentina non aveva nemmeno mai messo piede in Serie A. "Molina viene da un Mondiale che lo ha prosciugato e da abitudini tattiche diverse, meno aggressive. Ma è quasi pronto. Giocherà spesso a sinistra, per sfruttare il gran destro quando rientra", ha precisato poi lo stesso Gasperini - che non vuole titolari o rivalità all'interno del gruppo. Nessuno si sente ancora di parlare di gerarchie, ma è innegabile che la Roma abbia tra le mani una gemma da tutelare e sgrezzare: Emanuele può ben presto diventare un giocatore chiave per il presente e il futuro della squadra di Gasperini.