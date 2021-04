Serie A: Fiorentina-Juve 1-1, l’Inter vince di misura col Verona

I nerazzurri si portano a +13 sul Milan, in attesa della sfida dei rossoneri con la Lazio

L'Inter riprende la sua corsa scudetto. I nerazzurri hanno vinto di misura contro il Verona: 1-0 e tre punti portati a casa. Ha deciso la gara la rete di Darmian al 76', che ancora una volta è stato decisivo. Conte vola momentaneamente a +13 sul Milan. Umore differente invece in casa Juve, che al Franchi non va oltre l'1-1 con la Fiorentina. I viola vanno in vantaggio su rigore con Vlahovic, che col cucchiaio spiazza Szczesny, mentre Morata subentrato, al 46', pensa a riportare in parità la partita. Tante occasioni nel corso della gara ma non arriva più nessun'altra rete. Pirlo aggancia così il Milan a 66 punti in classifica, anche se i rossoneri se la dovranno ancora vedere domani contro la Lazio.