Serie A, Fiorentina-Genoa 6-0: viola senza pietà al Franchi

La ventiduesima giornata di Serie A trova il suo epilogo all'Artemio Franchi. Una partita senza storia quella tra Fiorentina e Genoa che i viola chiudono già nel primo tempo con i gol di Odriozola, Bonaventura e Biraghi. Il capitano si ripeterà nel secondo tempo con un'altra splendida punizione dopo il 4-0 di Vlahovic. Al 77' c'è gloria anche per Torreira che rende il risultato tennistico. Grifoni totalmente impotenti e assoggettati senza diritto di replica al dominio dei padroni di casa. Italiano raggiunge Mourinho a quota 35 con una partita in meno. Si complica irrimediabilmente la situazione dei liguri che in caso di vittoria della Salernitana scivolerebbe all'ultimo posto in classifica.