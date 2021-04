Serie A, Fiorentina-Atalanta 2-3: Vlahovic risponde a Zapata, decide Ilicic

Gol ed emozioni nel posticipo domenicale della 30° giornata di Serie A. Al Franchi l’Atalanta batte 3-2 la Fiorentina e conquista tre punti preziosissimi, che permettono ai bergamaschi di salire a quota 61 in classifica (quarto posto, +7 sulla Roma). Sembra tutto facile per gli uomini di Gasperini, guidati dall’ottimo Duvan Zapata, a segno al 13′ e ancora al 40′. La doppietta del colombiano viene però annullata in nove minuti da quella di Vlahovic, che fra il 57′ e il 66′ batte due volte Gollini. La gioia del pari dura poco per i viola: al 70′ un calcio di rigore realizzato da Ilicic porta il risultato sul definitivo 3-2. La Fiorentina resta dunque a 30 punti, in quindicesima posizione.