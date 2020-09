Serie A, Dal Pino: “Troppi tamponi ai calciatori. Chiesto che vengano fatti ogni 8-9 giorni”

Paolo Dal Pino, presidente della Serie A, ha parlato in conferenza stampa a margine dell’Assemblea di Lega affrontando anche la questione tamponi nel calcio. Queste le sue parole: “Il protocollo prevede che i calciatori facciano un tampone ogni quattro giorni, una indicazione relativa però al periodo tra giugno e luglio quando le gare erano ravvicinate. Le partite ogni settimana cambiano lo scenario, abbiamo chiesto vengano fatti ogni 8-9 giorni. Riteniamo sia una misura importante per i giocatori e anche per le società, perché i tamponi hanno un costo molto alto. Il sistema di sicurezza resta di alto profilo, come avete visto anche nei due mesi in cui abbiamo concluso lo scorso campionato”