Serie A, crolla la Lazio: vince il Bologna 2 a 0, Skorupski para un rigore a Immobile

Gli strascichi del pesante k.o. in Champions League con il Bayern Monaco per la Lazio si sono visti anche in campionato. I biancocelesti incappano infatti in una dura e meritata sconfitta al Dall’Ara contro il Bologna. Trionfano per 2 a 0 gli uomini di Mihajlovic, che aprono le marcature nel primo tempo con Mbaye e raddoppiano nella ripresa grazie alla splendida rete di Sansone, servito perfettamente da Barrow. Tra gli ospiti delude Immobile, che poco prima del vantaggio rossoblù si è anche fatto parare un calcio di rigore da Skorupski. Brusco stop per Inzaghi e i suoi in vista della corsa Champions, mentre con questi 3 punti il Bologna continua la propria risalita in classifica.