Serie A, convocata d’urgenza un’Assemblea di Lega

Si valuterà l’ipotesi di sospendere il campionato o giocare a porte chiuse

Secondo quanto riportato da Ansa, è stata convocata un’Assemblea d’urgenza della Lega di Serie A per affrontare il tema dell’emergenza Covid. Ieri Draghi aveva chiesto al presidente della Federcalcio Gravina di valutare l’ipotesi dello stop del campionato o di giocare le gare a porte chiuse. L'orario dell'assemblea è previsto per le 15.30.Durante un primo colloquio telefonico tra Gravina e Draghi, il capo del governo avrebbe espresso la sua preoccupazione per l’incremento dei casi positivi e sollecitato una valutazione, sull’opportunità di introdurre delle misure che possano ridurre la circolazione dell’infezione. La Lega non vorrebbe fermarsi, a causa delle difficoltà che si creerebbero nella tabella di marcia del calendario della Serie A e non solo. Inoltre non sarebbe intenzionata nemmeno a voler tornare alle porte chiuse.