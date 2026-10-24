I lariani si portano a quota 17 punti e raggiungono la Roma in classifica

Redazione
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Mora tra luci e ombre: Rodrigo deve spiccare il volo

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Il Como non si ferma. La squadra di Fabregas non accusa le fatiche europee e, anche senza Nico Paz, porta a casa tre punti preziosi. A prendersi la scena è Douvikas, autore della doppietta che indirizza la partita. Il Sassuolo, invece, non riesce mai a rendersi davvero pericoloso e incassa la seconda sconfitta consecutiva, dopo il ko contro il Frosinone. Sorride anche il Bologna di Palladino, che ritrova la vittoria. Prima Casale, poi Bernardeschi: due colpi in rapida successione spengono le tensioni e regalano all'ex Atalanta il secondo successo da quando è alla guida dei rossoblù.

Fabregas

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